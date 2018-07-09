    Плохая санитария и инфраструктура: Роспотребнадзор назвал главные проблемы детских лагерей. Ленинградская область, Роспотребнадзор, Санкт-Петербург, дети и подростки, отдых и досуг. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПлохая санитария и инфраструктура: Роспотребнадзор назвал главные проблемы детских лагерей

    Плохая санитария и инфраструктура: Роспотребнадзор назвал главные проблемы детских лагерей

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    Плохая санитария и инфраструктура: Роспотребнадзор назвал главные проблемы детских лагерей

    Плохая санитария и инфраструктура: Роспотребнадзор назвал главные проблемы детских лагерей

      Сотрудники Роспотребнадзора рассказали о том, как проверяются детские оздоровительные лагеря.

      Два с половиной миллиона рублей штрафа придется заплатить руководителям детских оздоровительных учреждений за нарушения при подготовке к летнему сезону. Самые распространенные — это неподготовленная материально-техническая база или нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

      Однако в целом сезон летнего отдыха проходит без серьезных ЧП. Как заявили в Роспотребнадзоре, в первую смену 165 городских и почти 600 областных лагерей уже приняли десятки тысяч детей.

      Кроме того, как сообщают в ГИБДД, все компании и организации, которые занимаются групповой перевозкой детей, уже выполнили федеральное распоряжение по оснащению автобусов специальными проблесковыми маячками.

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