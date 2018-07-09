Плохая санитария и инфраструктура: Роспотребнадзор назвал главные проблемы детских лагерей

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали о том, как проверяются детские оздоровительные лагеря.

Два с половиной миллиона рублей штрафа придется заплатить руководителям детских оздоровительных учреждений за нарушения при подготовке к летнему сезону. Самые распространенные — это неподготовленная материально-техническая база или нарушение санитарно-эпидемиологических норм.



Однако в целом сезон летнего отдыха проходит без серьезных ЧП. Как заявили в Роспотребнадзоре, в первую смену 165 городских и почти 600 областных лагерей уже приняли десятки тысяч детей.



Кроме того, как сообщают в ГИБДД, все компании и организации, которые занимаются групповой перевозкой детей, уже выполнили федеральное распоряжение по оснащению автобусов специальными проблесковыми маячками.