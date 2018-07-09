К обрушению в питерском доме привела перепланировка советского времени

Спецкомиссия завершила работу в треснувшем доме на Зверинской улице, 20. В маневренный фонд отправят жить 12 человек. Остальные семьи возвращаются в свои квартиры.
Пока из аварийного здания на Зверинской улице, 20 в маневренный фонд согласилась переехать лишь одна семья. На протяжении выходных сотрудники администрации Петроградского района вместе с представителями других ведомств проводили обследование дома и связывались с собственниками пострадавших помещений.
6 июля людей из дореволюционной постройки пришлось эвакуировать из-за появления угрожающих размеров трещин и обрушений. По соседству недавно возвели новое здание. Однако, как выяснилось в ходе обследования аварийных помещений, причина произошедшего в гораздо более давних работах — незаконной перепланировке, сделанной еще в советские годы.
Всего в пострадавших квартирах, нуждающихся в экстренном ремонте, зарегистрированы восемь жильцов. В маневренный фонд сейчас заселены четыре человека. Остальные пока не связались с районной администрацией, чтобы заявить о своем желании временно переехать на государственные квадратные метры.
Другим обитателям здания 1910 года постройки угрожает максимум дискомфорт от проходящих в нем работ. Состояние их квартир не признано аварийным.
6 июля людей из дореволюционной постройки пришлось эвакуировать из-за появления угрожающих размеров трещин и обрушений. По соседству недавно возвели новое здание. Однако, как выяснилось в ходе обследования аварийных помещений, причина произошедшего в гораздо более давних работах — незаконной перепланировке, сделанной еще в советские годы.
Всего в пострадавших квартирах, нуждающихся в экстренном ремонте, зарегистрированы восемь жильцов. В маневренный фонд сейчас заселены четыре человека. Остальные пока не связались с районной администрацией, чтобы заявить о своем желании временно переехать на государственные квадратные метры.
Другим обитателям здания 1910 года постройки угрожает максимум дискомфорт от проходящих в нем работ. Состояние их квартир не признано аварийным.
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