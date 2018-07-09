«Руки тряслись»: петербуржцы рассказали, как произошло ДТП с туристическим автобусом в Турции

Пострадавшие в ДТП на
юго-западе Турции петербуржцы сообщили обстоятельства происшествия.
По словам жителей Петербурга, авария произошла по пути из курортного города Мармарис в международный аэропорт Даламан. Перевозивший туристов шаттл врезался в трактор. От удара машина завалилась на бок.
В таком положении ее протащило по асфальту несколько метров. При этом двери были заблокированы. Выбраться из искореженного автобуса пассажирам удалось через люк. В тот момент некоторые боялись возгорания, а у машины после столкновения оказался поврежден бензобак.
Всего в шаттле, по словам пассажиров, находилось 13 человек. Шестеро из них получили травмы и были доставлены в ближайший госпиталь. Тяжело пострадал десятилетний мальчик — сын водителя трактора. Как сообщил российский МИД, после оказания медицинской помощи туристы вылетели домой. Обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы Турции.
В таком положении ее протащило по асфальту несколько метров. При этом двери были заблокированы. Выбраться из искореженного автобуса пассажирам удалось через люк. В тот момент некоторые боялись возгорания, а у машины после столкновения оказался поврежден бензобак.
Всего в шаттле, по словам пассажиров, находилось 13 человек. Шестеро из них получили травмы и были доставлены в ближайший госпиталь. Тяжело пострадал десятилетний мальчик — сын водителя трактора. Как сообщил российский МИД, после оказания медицинской помощи туристы вылетели домой. Обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы Турции.
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