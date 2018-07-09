«Челси» готов заплатить 26 млн долларов за Александра Головина

Английский футбольный клуб «Челси» может пригласить в свой состав полузащитника сборной России.
Английский футбольный клуб «Челси» готов заплатить за полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина 20 млн фунтов (более 25 млн долларов). Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports.
По данным телеканала, ход сделке будет дан тогда, когда лондонский клуб возглавит итальянец Маурицио Сарри. Это должно произойти летом. Сарри хотел видеть Головина еще в составе клуба «Наполи», который он тренировал ранее.
Головин считается самым дорогостоящим игроком национальной сборной. Британский журнал FourFourTwo включил 22-летнего спортсмена в тройку главных открытий ЧМ-2018. По мнению экспертов, успешное выступление российской сборной на чемпионате может привести к подорожанию всех ее игроков.
По данным телеканала, ход сделке будет дан тогда, когда лондонский клуб возглавит итальянец Маурицио Сарри. Это должно произойти летом. Сарри хотел видеть Головина еще в составе клуба «Наполи», который он тренировал ранее.
Головин считается самым дорогостоящим игроком национальной сборной. Британский журнал FourFourTwo включил 22-летнего спортсмена в тройку главных открытий ЧМ-2018. По мнению экспертов, успешное выступление российской сборной на чемпионате может привести к подорожанию всех ее игроков.
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