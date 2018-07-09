Звезды мирового спорта объединились ради помощи детям

На Красной площади сегодня состоялся уникальный футбольный матч, организованный ради помощи детям. На поле вышли легендарные атлеты и спортсмены-инвалиды . Они выстроились в ряд для фотографирования.

Главные герои сегодняшнего дня на Красной площади — дети с особенностями развития, а их звездными гостями стали несколько чемпионов мира, супермодели, великие футболисты.



Евгений Плющенко, фигурист: «Поддерживаем специальную олимпиаду, специальных детей, это возможность поиграть на Красной площади, сделать праздник».



Они все пришли поддержать ребят с ДЦП, синдромом Дауна и еще десятком недугов. Сегодня для особенных детей только все самое лучшее. Большой гордостью организаторов стало место проведения — Красная площадь. Сейчас это не только сердце России, но и центр всего футбольного мира, а цель сегодняшнего мероприятия — привлечь как можно больше внимания.



Лучший момент устраивать подобный матч — как раз это сейчас, во время чемпионата мира. Время выбрано тоже неслучайно — первая игра специальной олимпиады состоялась ровно 50 лет назад. Ей сегодняшнюю встречу и посвящают. Подробности — в репортаже корреспондента Михаила Плахотника.