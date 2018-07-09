    Звезды мирового спорта объединились ради помощи детям. благотворительность, дети и подростки, знаменитости, Москва, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗвезды мирового спорта объединились ради помощи детям

    Звезды мирового спорта объединились ради помощи детям

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    Звезды мирового спорта объединились ради помощи детям

    Звезды мирового спорта объединились ради помощи детям

    Звезды мирового спорта объединились ради помощи детям

      На Красной площади сегодня состоялся уникальный футбольный матч, организованный ради помощи детям. На поле вышли легендарные атлеты и спортсмены-инвалиды. Они выстроились в ряд для фотографирования.

      Главные герои сегодняшнего дня на Красной площади — дети с особенностями развития, а их звездными гостями стали несколько чемпионов мира, супермодели, великие футболисты.

      Евгений Плющенко, фигурист: «Поддерживаем специальную олимпиаду, специальных детей, это возможность поиграть на Красной площади, сделать праздник».

      Они все пришли поддержать ребят с ДЦП, синдромом Дауна и еще десятком недугов. Сегодня для особенных детей только все самое лучшее. Большой гордостью организаторов стало место проведения — Красная площадь. Сейчас это не только сердце России, но и центр всего футбольного мира, а цель сегодняшнего мероприятия — привлечь как можно больше внимания.

      Лучший момент устраивать подобный матч — как раз это сейчас, во время чемпионата мира. Время выбрано тоже неслучайно — первая игра специальной олимпиады состоялась ровно 50 лет назад. Ей сегодняшнюю встречу и посвящают. Подробности — в репортаже корреспондента Михаила Плахотника.

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