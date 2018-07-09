Путин обсудил с главой Ингушетии вопрос водоснабжения республики

Социально-экономическое развитие Ингушетии с главой этой республики Юнус-Беком Евкуровым обсудил сегодня Владимир Путин. Речь зашла и о крупных международных проектах, в том числе о планах по строительству в регионе ряда новых заводов.

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В центре внимания был и вопрос о водоснабжении населения. Его в республике называют одним из самых сложных.



Владимир Путин, президент РФ: «Поговорим по всему комплексу социально-экономических вопросов республики, но давайте начнем с одного из чувствительных — с водоснабжения».



Юнус-Бек Евкуров, глава Республики Ингушетия: «Это крайне болезненная тема. Да, мы 3–4 года назад сняли проблему, но сегодня есть ряд населенных пунктов, где, во-первых, сети изношены, во-вторых, добыча воды. Если раньше глубина скважин была одна, то сегодня это уже совершенно другие глубины».



Глава Ингушетии также попросил президента поддержать проект по возведению первого в республике крупного футбольного стадиона. Как стало известно после встречи, Владимир Путин уже поручил вице-премьеру Виталию Мутко проработать вопрос о начале строительства.