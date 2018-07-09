У актера Иншакова отобрали пистолет в центре Москвы

Президент гильдии каскадеров России, актер Александр Иншаков опроверг сообщения о своем задержании
из-за травматического пистолета и пояснил, что инцидент с правоохранителями произошел из-за того, что он не знал об указе о запрете ношения оружия в городах, где проходит чемпионат мира по футболу.
Каскадер уточнил, что действительно побывал в полиции, где у него изъяли пистолет. Однако он покинул отделение, а оружие ему вернут в конце месяца, передает РИА Новости.
Александр Иншаков, президент гильдии каскадеров России: «Никакого задержания не было. Был составлен протокол, оружие изъяли и вернут его мне 26 июля. Я не знал, что был указ президента о том, что нельзя носить оружие в период чемпионата мира. Разрешение на него у меня есть».
Ранее ряд СМИ сообщил, что Иншаков был задержан с травматическим пистолетом в здании Центра международной торговли в Москве и доставлен в отделение для дачи объяснений.
Указ о запрете оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в мае 2017 года в ходе подготовке к ЧМ-2018, который проходит в 11 городах страны.
Александр Иншаков снимался в фильмах «Бригада: Наследник», «Крестоносец» и «Мальтийский крест» и других, был каскадером в картинах «Тегеран-43», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Плюмбум, или Опасная игра», «Человек с бульвара Капуцинов».
Александр Иншаков, президент гильдии каскадеров России: «Никакого задержания не было. Был составлен протокол, оружие изъяли и вернут его мне 26 июля. Я не знал, что был указ президента о том, что нельзя носить оружие в период чемпионата мира. Разрешение на него у меня есть».
Ранее ряд СМИ сообщил, что Иншаков был задержан с травматическим пистолетом в здании Центра международной торговли в Москве и доставлен в отделение для дачи объяснений.
Указ о запрете оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в мае 2017 года в ходе подготовке к ЧМ-2018, который проходит в 11 городах страны.
Александр Иншаков снимался в фильмах «Бригада: Наследник», «Крестоносец» и «Мальтийский крест» и других, был каскадером в картинах «Тегеран-43», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Плюмбум, или Опасная игра», «Человек с бульвара Капуцинов».
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