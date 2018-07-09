    Эксперты «Роскачества» назвали лучшую консервированную сайру. еда, продукты, рыба и рыбоводство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты «Роскачества» назвали лучшую консервированную сайру

    Эксперты «Роскачества» назвали лучшую консервированную сайру

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    Эксперты «Роскачества» назвали лучшую консервированную сайру

    Эксперты «Роскачества» назвали лучшую консервированную сайру

    Эксперты «Роскачества» назвали лучшую консервированную сайру

      «Роскачество» провело исследование консервов из сайры и в целом осталось довольно. В 23 популярных торговых марках не нашли ни одного случая критичного нарушения качества.

      В сайре нет ни пестицидов, ни радионуклидов, ни патогенных микроорганизмов. Максимум, что обнаружили, это превышение содержания соли и горьковатый вкус. Лучшую сайру консервируют в Сахалинской области и в Приморском крае.

      Эксперты «Роскачества» с гордостью говорят, что им удалось опровергнуть устойчивый потребительский миф о том, что консервированная рыба по своей ценности и полезности проигрывает свежей.

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