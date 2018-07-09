    В Грузии задержали 19-летнего пастуха за убийство семьи американцев

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    В Грузии задержали 19-летнего пастуха за убийство семьи американцев

    В Грузии задержали <nobr>19-летнего</nobr> пастуха за убийство семьи американцев

    Молодой пастух признался, что застрелил в горах Грузии двоих человек.

    В Грузии по подозрению в убийстве семьи американцев задержали 19-летнего пастуха. Юноша признался в содеянном, сообщил начальник главного управления криминальной полиции МВД Мамука Челидзе. Его слова передает «Интерфакс».

    Мамука Челидзе, начальник главного управления криминальной полиции МВД Грузии: «Следствием установлено, что 4 июля на территории одного из водопадов в ущелье Хада, в результате взаимной перебранки, подозреваемый выстрелом из охотничьего ружья нанес смертельные ранения потерпевшему и его сыну, а его супруга упала при попытке бегства в ущелье и погибла. Задержанный оставил убитого мужчину на месте происшествия, а тело ребенка спрятал в лавине».

    О пропаже двоих туристов с гражданством США и Грузии — Райана и Лоры Смит, — а также их 4-летнего ребенка стало известно 6 июля. Их машину с вещами вскоре нашли в селе Цвери, а в ущелье Хада в трех километрах от села в тот же день было найдено тело женщины. На следующий день было найдено тело мужчины, а сегодня — тело ребенка в том месте, которое указал подозреваемый.

    Сначала в отношении пастуха было заведено дело о причинении смерти по неосторожности, однако позднее дело переквалифицировано по статье «Преднамеренное убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах». Статья предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

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