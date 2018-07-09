Православный раскол: Киев ждет решения вопроса об автокефалии церкви на Украине

Весь православный мир ждет решения Константинопольского патриарха. Несколько раскольнических церквей на Украине обратились к нему с просьбой создать в стране единую церковь, которая не будет подчиняться Москве. Причем идея о независимости родилась не у самого духовенства, а у светской власти Незалежной — президента Петра Порошенко.
Киев замер в ожидании томоса — документа, который, по идее, должен предоставить автокефалию Украинской церкви. Проект лично лоббирует Пётр Порошенко и считает его даже более важным, чем получение безвизового режима с Европой. Другое дело, что делегация Константинопольского патриархата сейчас проводит консультации в Москве и Вселенский патриарх Варфоломей знает, что позиция нашей церкви является ключевой. Более того, единолично решать вопрос об автокефалии Вселенский патриарх не может, ему нужно согласие всех 15 сестринских церквей.
Отец Андрей (Новиков), священник: «Провозглашение автокефалии в православном мире может состояться только по решению матери-церкви и общему решению всех поместных церквей. Любое так называемое провозглашение автокефалии, которое планируется со стороны Константинопольского патриархата, так и самопровозглашение со стороны раскольнических группировок, является противозаконным, противоречащим тем законам, которые господь установил для своей церкви».
Отец Андрей — один из тех, кто на себе ощутил давление светских властей Украины. В СБУ ему пригрозили арестом только за то, что он отстаивал идею неделимости церквей.
Сейчас на Украине канонической считается Украинская православная церковь Московского патриархата. Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь не признаны мировым православием, но поддерживаются нынешними властями.
Раскол еще в 1992 году устроил Леонид Кравчук и патриарх Филарет. Не так давно, в ноябре прошлого года, Филарет покаялся и даже написал в Москву письмо с просьбой «простить его во всем, чем согрешил, словом и делом».
Но все изменилось с момента запуска религиозного проекта Порошенко накануне его избирательной кампании. Низкий рейтинг действующего президента вынуждает идти на риск. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Отец Андрей (Новиков), священник: «Провозглашение автокефалии в православном мире может состояться только по решению матери-церкви и общему решению всех поместных церквей. Любое так называемое провозглашение автокефалии, которое планируется со стороны Константинопольского патриархата, так и самопровозглашение со стороны раскольнических группировок, является противозаконным, противоречащим тем законам, которые господь установил для своей церкви».
Отец Андрей — один из тех, кто на себе ощутил давление светских властей Украины. В СБУ ему пригрозили арестом только за то, что он отстаивал идею неделимости церквей.
Сейчас на Украине канонической считается Украинская православная церковь Московского патриархата. Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь не признаны мировым православием, но поддерживаются нынешними властями.
Раскол еще в 1992 году устроил Леонид Кравчук и патриарх Филарет. Не так давно, в ноябре прошлого года, Филарет покаялся и даже написал в Москву письмо с просьбой «простить его во всем, чем согрешил, словом и делом».
Но все изменилось с момента запуска религиозного проекта Порошенко накануне его избирательной кампании. Низкий рейтинг действующего президента вынуждает идти на риск. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
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