В Екатеринбурге полицейские застрелили собаку, охранявшую пьяного хозяина

Екатеринбургские полицейские застрелили собаку бойцовской породы, которая охраняла пьяного хозяина и не подпускала к нему прохожих.

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полиция

Как выяснилось, стражей порядка вызвали местные жители. Они рассказали, что на проспекте Космонавтов лежит мужчина, а пес бойцовской породы не подпускает к нему прохожих. Оказалось, что собака охраняла пьяного хозяина, который спал на земле. Тех, кто пытался помочь мужчине до приезда полицейских, пес успел покусать. По словам представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, пострадали несколько человек.



Кроме того, когда приехали полицейские, собака пыталась прокусить колеса машины и не давала стражам порядка выйти из автомобиля.



Очевидцы засняли произошедшее на видео. На кадрах записи видно, как полицейский дважды стреляет в пса. Тот пробегает несколько метров и падает замертво. После этого хозяина собаки и покусанных прохожих доставили в больницу.



По факту случившегося проводится служебная проверка. В отношении хозяина собаки возбуждено административное дело за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.