Облить мочой и расчленить кота: отвергнутый поклонник превратил жизнь сибирячки в ад

Жительница Новосибирска рассказала об угрозах от бывшего сослуживца, которые продолжаются уже полтора года. В последнее время мужчина перешел от слов к действиям: он вылил на свою возлюбленную ведерко мочи и пообещал убить и расчленить и кота.
|
1779
Сибирячка Валерия Суханова опубликовала в Сети историю преследования со стороны сослуживца Константина Шмелёва, приложив скрины его посланий, в которых мужчина перемежает признания в любви с оскорблениями и призывами перестать «выпендриваться». По словам девушки, она не отвечала на письма, но это лишь еще больше распаляло Константина.
Как рассказала женщина, преследования продолжаются уже в течение полутора лет. При этом Шмелёва не остановили ни внесение в черный список, ни разговоры с друзьями девушки, которые попытались «без рук» объяснить, что беспокоить Валерию больше не стоит.
Уволившись с работы, Шмелёв нашел бывшую коллегу во время ее отпуска — на базе отдыха на Алтае, куда она отправилась в компании матери. Заявившись в гостиницу, мужчина устроил скандал, бросил в молодую женщину зажженную сигарету и пообещал убить ее кота и прислать животное «по частям в пакете». Также Шмелёв угрожал уехать «на войну» в Донбасс и погибнуть там, чтобы женщине «стало стыдно».
После этого поклонник действительно пропал на несколько месяцев, но на днях Шмелёв подкараулил Валерию у подъезда, вылил ей в лицо ведро мочи, сняв это на видео. Мужина обещает разослать видеозапись всем знакомым девушки, чтобы все знали, что «она обоссана», и делает вывод: «Уважительнее надо быть к людям, мразь».
Сам преследователь не скрывается, он рассказал порталу «Тайга Инфо», что Валерия, по его мнению, сама спровоцировала его на агрессию — например, публиковала тексты о любви, которые он принимал на свой счет. Мужчина считает, что девушка вместе со своими друзьями смеялась и издевалась над ним.
Константин Шмелёв: «У меня нет доказательств, что она постики про любовь постила, она все удалила, но мне врать нечего. Она с одним за ручку гуляет, с другим на машине катается, влюбилась в третьего… Да не было у нее никого, это вранье! Я ей просто сказал, что отомщу за все, что она сделала».
Шмелёв также признался, что имеет проблемы с психикой после черепно-мозговой травмы.
Валерия Суханова уже обращалась в полицию — заявление она писала еще в начале года. После ей пришло уведомление, что «информация обработана», но дальнейших действий со стороны правоохранительных органов пока не последовало.
Как рассказала женщина, преследования продолжаются уже в течение полутора лет. При этом Шмелёва не остановили ни внесение в черный список, ни разговоры с друзьями девушки, которые попытались «без рук» объяснить, что беспокоить Валерию больше не стоит.
Уволившись с работы, Шмелёв нашел бывшую коллегу во время ее отпуска — на базе отдыха на Алтае, куда она отправилась в компании матери. Заявившись в гостиницу, мужчина устроил скандал, бросил в молодую женщину зажженную сигарету и пообещал убить ее кота и прислать животное «по частям в пакете». Также Шмелёв угрожал уехать «на войну» в Донбасс и погибнуть там, чтобы женщине «стало стыдно».
После этого поклонник действительно пропал на несколько месяцев, но на днях Шмелёв подкараулил Валерию у подъезда, вылил ей в лицо ведро мочи, сняв это на видео. Мужина обещает разослать видеозапись всем знакомым девушки, чтобы все знали, что «она обоссана», и делает вывод: «Уважительнее надо быть к людям, мразь».
Сам преследователь не скрывается, он рассказал порталу «Тайга Инфо», что Валерия, по его мнению, сама спровоцировала его на агрессию — например, публиковала тексты о любви, которые он принимал на свой счет. Мужчина считает, что девушка вместе со своими друзьями смеялась и издевалась над ним.
Константин Шмелёв: «У меня нет доказательств, что она постики про любовь постила, она все удалила, но мне врать нечего. Она с одним за ручку гуляет, с другим на машине катается, влюбилась в третьего… Да не было у нее никого, это вранье! Я ей просто сказал, что отомщу за все, что она сделала».
Шмелёв также признался, что имеет проблемы с психикой после черепно-мозговой травмы.
Валерия Суханова уже обращалась в полицию — заявление она писала еще в начале года. После ей пришло уведомление, что «информация обработана», но дальнейших действий со стороны правоохранительных органов пока не последовало.
Комментарии