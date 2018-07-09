СМИ узнали о помолвке Джастина Бибера и племянницы Алека Болдуина

В прессе появилась информация о помолвке канадского певца Джастина Бибера и племянницы кинорежиссера и актера Алека Болдуина. Музыкант сделал предложение известной американской модели и телеведущей Хейли Болдуин.
Портал TMZ со ссылкой на двух очевидцев событий передает, что Бибер обручился с Болдуин в субботу на вечеринке в отеле на Багамах. Сообщается, что охрана певца попросила посетителей ресторана убрать телефоны, после чего музыкант при всех попросил руки девушки. Она ответила согласием.
Официального объявления о помолвке еще не было, однако в соцсетях это событие прокомментировали родители Бибера.
В прессе писали, что Бибера и Болдуин часто видели вместе с тех пор, как в июне они снова начали встречаться. Их первый роман начался в 2015 году и в 2016-м закончился. С тех пор музыкант успел несколько раз начать и закончить отношения с моделью, актрисой и певицей Селеной Гомес.
Официального объявления о помолвке еще не было, однако в соцсетях это событие прокомментировали родители Бибера.
Love Love Love Love Love Love Love.— Pattie Mallette (@pattiemallette) 7 июля 2018 г.
В прессе писали, что Бибера и Болдуин часто видели вместе с тех пор, как в июне они снова начали встречаться. Их первый роман начался в 2015 году и в 2016-м закончился. С тех пор музыкант успел несколько раз начать и закончить отношения с моделью, актрисой и певицей Селеной Гомес.
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