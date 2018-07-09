В Москве агрессивный сосед пытается прогнать живущего в фургоне радиофизика

Вынужден искать новое пристанище бывший радиофизик Рафаэл Гюльбекян. Он уже несколько лет живет в Коньково в доме на колесах. Жена с ребенком его оставили, и прицеп — это все что есть у мужчины.

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Москва

Местные жители ничего против такого соседства не имеют, но нашелся один, которому пожилой человек чем-то не угодил. Тот, по словам физика, регулярно наведывается к нему, бьет стекла и требует освободить парковочное место.



Рафаэл Гюльбекян: «Он хотел со мной поговорить пьяный, а я не хотел с ним разговаривать. Мы поругались, а потом он ночью пришел с дубинкой, с палкой. Говорит, что он знаком с ворами, что он гроза 90-х годов. Ну, он на самом деле сидел. Но мне плевать».



С тех пор каждый визит соседа Рафаэл снимает на видео. На кадрах одной из записей непрошеный гость, вооруженный двумя ножами, откровенно угрожает мужчине. Пришлось вызывать полицию.



Пенсионер написал уже несколько заявлений в полицию, жалуясь на соседа. Но тот, по словам Рафаэля, надолго в участке никогда не задерживался.



После череды неприятностей Рафаэл впервые за пять лет заявил, что хочет уйти из дома на колесах. Но лишь для того, чтобы переехать в квартиру. Правда, денег на покупку квадратных метров у физика на пенсии нет. Но можно ведь заработать, не унывает он. И собирается развивать собственное производство. Вот только сколько времени уйдет на то, чтобы получить достойную выручку, он пока не представляет.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.



