В Испании бык снял скальп с одноглазого матадора: видео

Испанский матадор Хуан Хосе Падилья, уже лишившийся несколько лет назад глаза, снова едва не погиб. Он не смог взять быка за рога во время выступления в небольшом городке Аревало.

Зрители снимали все происходящее на видео. Судя по кадрам, Падилья оступился и упал, после чего на него набросился разъяренный бык. На арену выбежали коллеги матадора, помогли подняться и сразу же отправили раненого мужчину в больницу.



Медики наложили пострадавшему, у которого с головы был сорван большой клок кожи, больше 40 швов. По словам врачей, это чудо, что испанец вообще выжил. Сейчас пострадавший артист находится в госпитале. И пока, судя по всему, он не собирается завершать карьеру матадора.