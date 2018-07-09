Охранник ограбил банк на 10 млн рублей, чтобы содержать двух любовниц

Сегодня стали известны некоторые подробности нашумевшей истории об ограблении банка. Охранник отделения на северо-востоке столицы забрал 10 миллионов рублей.

Аркадий Кочешнов уже задержан и арестован. Но часть денег он успел потратить. На что — бывший охранник не говорит. По одной из версий у него был крупный долг, правда, имя кредитора неизвестно. Где еще стоит искать недостачу, выяснял корреспондент НТВ Илья Ушенин.



Немного застенчивый сотрудник ЧОПа Аркадий Кочешнов дал первые показания сразу после того, как на него надели наручники. Ограбление банка, где он работал последние несколько лет, Аркадий совершил еще 2 июля. Просто зашел в помещение, где сидит кассир, и спокойно забрал деньги. После чего уехал на такси. Все это время тщательно скрывался. Говорят, поводом послужили не только старые долги, с которыми никак не мог рассчитаться, но и сразу две дамы сердца, на подарки которым и уходили солидные суммы. 53-летний ловелас так разрывался между ними и так старался угодить обеим, что брал все новые займы. Женщины, конечно, любили его не только за деньги, но траты Аркадия постоянно росли.



Служебный пистолет ИЖ, который был у сотрудника ЧОП при себе, обнаружили в продуктовом магазине на Варшавском шоссе — в камере хранения. Опытным оперативникам не составило труда вычислить, где может скрываться беглый Казанова. Задержали его в неприметном старом доме. Сопротивления он не оказал.



Ирина Волк, официальный представитель МВД: «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска было установлено местонахождение злоумышленника и он был задержан на территории города Домодедово. Им оказался 53-летний уроженец Московской области. При обыске у него было изъято 9 миллионов 300 тысяч рублей. Остальными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению».



Как Аркадий и его дамы распорядились похищенным, пока неизвестно. Скорее всего, после того как ему огласят приговор, деньги ему все равно придется выплачивать уже по решению суда.