В Якутске хулиганы избили таксиста за «слишком дорогую» поездку: видео

Якутские следователи изучают видео нападения на таксиста. Запись им передали жильцы дома, возле которого пассажиры избили шофера. Хулиганы продолжали бить таксиста, даже когда он потерял сознание. При этом нападавших сразу же после инцидента задержали, но позднее отпустили.

Как говорят очевидцы, все началось со словесной перепалки. Пассажиры посчитали, что таксист попросил за свои услуги слишком большую сумму, и отказались платить по счету. Свидетельницей конфликта стала местная жительница Кристина: ночью она встала, чтобы покормить ребенка-грудничка, и услышала шум во дворе. А когда выглянула в окно во второй раз, шофер уже лежал на земле в окружении хулиганов. Кристина разбудила свою семью, ее муж бросился на улицу, чтобы остановить нападавших. тем временем Кристина вызвала полицию.



С хулиганами действительно поговорили, после чего приняли решение отпустить их. В это сложно поверить, но повода для задержания молодых людей полицейские пока не нашли. И это несмотря на то, что все, кто пытался защитить таксиста, также были избиты. И Кристина, и ее родственники тоже написали заявления в полицию и приложили стопку медицинских документов.



Что касается таксиста — он сейчас находится в больнице. По его словам, его принялись избивать еще в машине, как только он приехал по адресу, а на улицу вытаскивали, когда он уже был без сознания. Медики поясняют: травмы у пациента действительно серьезные, возможно, речь пойдет о тяжком вреде здоровью. А это значит, что хулиганы должны быть как минимум задержаны и им будет грозить реальный тюремный срок.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.