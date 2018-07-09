Землю и многоквартирный дом в Уфе продают вместе с жильцами-ипотечниками

В трудной ситуации оказались жильцы многоквартирного дома в башкирской столице. Они вдруг узнали, что квартиры, которые они добросовестно купили, вовсе не их. Более того, выяснилось, что все здание принадлежит некоему бизнесмену Ермолаеву. В инстанция разводят руками: мол, такого не может быть. В городе старую постройку уже прозвали «крепостным домом».

146 Башкирия

жилье

Уфа

Едва ли кто-то не знает, что крепостное право в России отменили еще в XIX веке, но в Уфе, кажется, об этом забыли. Землю, на которой стоит многоквартирный дом, выставили на продажу. Личные вещи жильцов уже несколько недель как аккуратно сложены в коробки. Сколько еще они смогут пробыть в собственных квартирах, никто не знает. Все дело в том, что участок принадлежит некоему предпринимателю. И пока чиновники разбираются, как это могло произойти, люди боятся остаться на улице.



Евдокия Иванова, жительница Уфы: «Это единственное, что у нас есть! Не хоромы, конечно, но это единственное жильё, причем купленное в ипотеку! Случись чего, хозяин придет и выгонит, а куда мы пойдем? Даже если и выплатит, то дешево. Мало того, на улице, так еще и с долгами останешься».



Они и сами провели не один долгий вечер, штудируя Жилищный кодекс, но найти ответа не удалось — случай нетипичный. Тогда люди углубились в изучение истории. Еще в 2010 году прежний владелец, юридическое лицо, решил избавиться от имущества, в том числе и жилого здания. Лот заинтересовал бизнесмена Андрея Ермолаева. При оформлении сделки и передачи собственности ни наличие жильцов, ни их мнение сотрудников Росреестра не заинтересовало.



Вера Попова, жительница Уфы: «Это абсурдная ситуация, когда многоквартирный дом разделяется с землей. И теперь земля в обороте, а мы как непонятное приложение к земле ходим от одного собственника к другому».



Земля оставалась во владении предпринимателя, пока он не обанкротился. Теперь за участком в спальном районе города охотятся кредиторы. Чтобы избежать потери законных квадратных метров, жители попытались договориться. Ермолаев переоформить документы согласился лишь после того, как ему заплатят кадастровую стоимость участка. Это больше миллиона рублей.



Жительница Уфы: «У меня нет денег, мне некуда идти! Я на материнский капитал купила. у меня трое детей, нам некуда податься».



Юристы не понимают, как заселенный многоквартирный дом изначально мог попасть в руки частного владельца. Они убеждены, что, согласно закону, его должны были либо приватизировать, либо передать в ведение муниципалитета.



Владислав Соболев, адвокат: «По действующему законодательству, они уже должны являться сособственниками, Но здесь произошел казус. Прошлый владелец — юридическое лицо, оформившее дом на физическое лицо в нарушение действующего законодательства».



Главное задача жильцов — любыми способами остановить продажу земли. Они твердо намерены оформить участок в долевую собственность. Даже если для этого придется обратиться в прокуратуру.



В ближайшие дни в Арбитражном суде состоится заседание. На нем обанкротившийся владелец земельного участка встретится не только с собственниками помещений, но и со своими кредиторами. Жильцы боятся, что если к этому времени убрать землю из перечня распродаваемых объектов не удастся, то здание попросту уйдет с молотка к новому хозяину.