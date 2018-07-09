Дороги, образование и экология: в Кузбассе представили план развития региона

В Кемерове сегодня презентовали свою стратегию развития. В ближайшие два десятилетия в регионе уделят особое внимание транспортной инфраструктуре, образованию и экологии.

О программе развития рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв. Это его первая пресс-конференция после того, как он возглавил область. Отвечая на вопросы журналистов, врио руководителя региона подвел итоги первых 100 дней на новом посту, а также рассказал о планах на будущее.



По словам Цивилёва, в Кемерове построят Президентский кадетский корпус, он станет первым подобным образовательным заведением за Уралом. Кроме того, в Новокузнецке сдадут долгострой, в начале будущего года в городе откроется общеобразовательная школа, которую начали возводить еще несколько лет назад. Как подчеркнул Сергей Цивилёв, во время подготовки стратегии развития региона власти внимательно прислушивались к предложениям жителей.



Среди приоритетных проектов в Кемерове называется строительство окружной дороги в объезд города. Будущая магистраль решит сразу две проблемы — транспортную и экологическую. Сейчас федеральная трасса проходит по центру города. Ежедневно она пропускает 12 тысяч машин, а это вредит и качеству воздуха, и дорожной обстановке.