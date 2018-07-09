    Овечкин наелся черной икры из Кубка Стенли: видео. НХЛ, Овечкин, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОвечкин наелся черной икры из Кубка Стенли: видео

    Овечкин наелся черной икры из Кубка Стенли: видео

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    • Фото: @BarstoolNate / twitter.com
    Овечкин наелся черной икры из Кубка Стенли: видео

    Овечкин наелся черной икры из Кубка Стенли: видео

    Овечкин наелся черной икры из Кубка Стенли: видео
    • Фото: @BarstoolNate / twitter.com

      • Александр Овечкин продолжает праздновать завоевание Кубка Стенли. На этот раз нападающий «Вашингтона» устроил вечеринку в одном из московских клубов — с икрой, шампанским, песнями и фейерверком.

      В соцсетях появилась видеозапись, на которой Александр Овечкин держит наполненный черной икрой Кубок Стенли и ложкой ест деликатес сам и угощает друзей.

      Вечеринка проходила в одном из караоке-баров в центре Москвы. Среди приглашенных гостей — партнеры по «Вашингтону» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, еще один экс-игрок «Кэпс» Сергей Фёдоров, футболист Александр Прудников, баскетболист Виталий Фридзон, а также рэпер Тимати и певица Катя Лель. Кроме того, присутствовала супруга Овечкина Анастасия, которая ждет ребенка, сообщает «Спорт Экспресс».
      https://twitter.com/TomGulittiNHL/status/1016031972764811268?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1016031972764811268&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.sport-express.ru%2Fhockey%2Fnhl%2Freviews%2Fneveroyatnyy-prazdnik-ovechkina-on-napolnil-kubok-stenli-chernoy-ikroy-1432738%2F

      Во время празднования хоккеисты не только ели из кубка икру, но и пили шампанское, причем находясь вверх ногами.

      Накануне нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву, посетил фан-зону на Воробьёвых горах, а также гулял с трофеем по Красной площади.




      Ранее Кубок Стэнли выставили в фан-зоне чемпионата мира по футболу и в Новогорске на базе московского хоккейного клуба «Динамо».

      Напомним, месяц назад «Вашингтон» переиграл «Вегас» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф и впервые завоевал Кубок Стэнли. Одержать историческую победу «Вашингтону» помогли капитан Александр Овечкин, которого признали самым ценным игроком плей-офф, и Евгений Кузнецов, ставший лучшим бомбардиром Кубка Стэнли.


      Российский хоккеист Александр Овечкин выиграл «Кубок Стэнли»! Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» шел к этому больше 10 лет.

      Опубликовано НТВ 7 июня 2018 г.




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