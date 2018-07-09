    Спасатели вывели пятого подростка из затопленной пещеры в Таиланде

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    Спасатели вывели пятого подростка из затопленной пещеры в Таиланде

    Спасатели вывели пятого подростка из затопленной пещеры в Таиланде

    Спасатели вывели пятого подростка из затопленной пещеры в Таиланде
  • Фото: Associated Press © 2018

    • Еще один игрок юниорской футбольной команды спасен из плена в пещере Тхам Луанг.

    Информацию о спасении мальчика подтвердил агентству Reuters представитель военно-морских сил Таиланда.

    Как сообщает агентство, мальчика на носилках отнесли в машину скорой помощи. Он стал пятым спасенным из затопленной пещеры, еще 7 юных спортсменов и их тренер остаются под землей.

    В воскресенье дайверы спасли из пещеры четверых мальчиков, их также отправили в больницу. Детей выводили в легководолазном снаряжении, им пришлось плыть под водой один километр. Всего путь, который ведет к выходу из пещеры, составляет около 5 километров.

    Накануне вечером операция была приостановлена — спасателям потребовалось время для подготовки к следующему этапу, — а сегодня возобновлена. В спасательной операции принимают участие 50 иностранных и 40 местных дайверов. Детали операции строго засекречены.

    смотретьИлон Маск опубликовал видео испытания мини-субмарины для спасения школьников в Таиланде
    Илон Маск опубликовал видео испытания мини-субмарины для спасения школьников в Таиланде
    Тем временем основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, к которому обращались за помощью, показал сконструированную из частей ракеты-носителя Falcon 9 мини-субмарину, с помощью которой можно было бы извлечь школьников из затопленной пещеры. Аппарат уже проходит испытания.

    Напомним, группа из 12 детей возрастом от 11 до 16 лет с тренером 23 июня отправились после футбольной тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и дети вместе с тренером попали в ловушку.

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