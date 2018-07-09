СМИ узнали стартовую цену выставленного на торги ресторана «Прага»

Ресторан «Прага» выставят на торги. Это заведение принадлежит семье
экс-совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, которого еще в 2015 году признали банкротом, а потом заочно арестовали.
Сейчас кредиторы, как пишут «Ведомости», добиваются возврата денег и здание «Праги» продают. Начальная стоимость составляет 2 миллиарда 200 миллионов рублей.
Эксперты по недвижимости отмечают, что это очень привлекательная цена. «Прага» — это актив с уникальным местоположением на Арбате, который можно использовать и под магазины, и под гостиницу.
Ресторан «Прага» открылся на месте одноименного трактира в 1902 году и стал одним из лучших. После революции заведение национализировали и превратили в столовую, а в 50-е годы оно вернуло себе былой престиж.
Эксперты по недвижимости отмечают, что это очень привлекательная цена. «Прага» — это актив с уникальным местоположением на Арбате, который можно использовать и под магазины, и под гостиницу.
Ресторан «Прага» открылся на месте одноименного трактира в 1902 году и стал одним из лучших. После революции заведение национализировали и превратили в столовую, а в 50-е годы оно вернуло себе былой престиж.
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