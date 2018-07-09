    СМИ узнали стартовую цену выставленного на торги ресторана «Прага»

    комментировать

    СМИ узнали стартовую цену выставленного на торги ресторана «Прага»

    СМИ узнали стартовую цену выставленного на торги ресторана «Прага»

    Ресторан «Прага» выставят на торги. Это заведение принадлежит семье экс-совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, которого еще в 2015 году признали банкротом, а потом заочно арестовали.

    Сейчас кредиторы, как пишут «Ведомости», добиваются возврата денег и здание «Праги» продают. Начальная стоимость составляет 2 миллиарда 200 миллионов рублей.

    Эксперты по недвижимости отмечают, что это очень привлекательная цена. «Прага» — это актив с уникальным местоположением на Арбате, который можно использовать и под магазины, и под гостиницу.

    Ресторан «Прага» открылся на месте одноименного трактира в 1902 году и стал одним из лучших. После революции заведение национализировали и превратили в столовую, а в 50-е годы оно вернуло себе былой престиж.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru