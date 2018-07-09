    В Петербурге Черчесову «отрезали» палец на граффити

    1 комментарий
    • Фото: @Kostya_Belyukov / twitter.com
    В Петербурге Черчесову «отрезали» палец на граффити

    В Петербурге Черчесову «отрезали» палец на граффити

    В Петербурге Черчесову «отрезали» палец на граффити
  • Фото: @Kostya_Belyukov / twitter.com

    • В Петербурге испортили граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Вандалы закрасили указательный палец на портрете Черчесова.

    Граффити с изображением Черчесова появилось на стене трансформаторной подстанции в Петроградском районе Северной столицы. Художники подписали его цитатой из песни группы «Ленинград»: «Ты просто космос, Стас!». По словам руководителя арт-группы HoodGraff Артема Буржа, который участвовал в создании граффити, портрет Черчесова был нарисован в знак признания успехов, которых добилась сборная России на чемпионате мира.

    Теперь же палец тренера выглядит так, будто его отрезали. Какой подтекст вандалы вложили в свой поступок, не ясно. В соцсетях считают, что палец закрасили эмоциональные болельщики после поражения российских футболистов в матче командой Хорватии.

    Между тем уличные художники из HoodGraff уже пообещали, что в ближайшее время исправят граффити. В правоохранительные органы художники обращаться не собираются.

    Добавим, что ранее городские власти предписали полностью закрасить рисунок из-за жалобы одного из жителей района. Однако собственник объекта «Ленэнерго» договорился об отсрочке до 1 ноября, передает РИА Новости.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru