    В Госдуме назвали причину избиения депутата от ЛДПР

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    • Фото: Сергей Жигарев / facebook.com
    В Госдуме назвали причину избиения депутата от ЛДПР

    В Госдуме назвали причину избиения депутата от ЛДПР

    В Госдуме назвали причину избиения депутата от ЛДПР
  • Фото: Сергей Жигарев / facebook.com

    • Полицейские разыскивают неизвестных, которые в воскресенье вечером избили депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева.

    Между тем источник ТАСС в Госдуме ТАСС сообщил, что депутат Жигарев «стал жертвой обычного бытового конфликта».

    Коллеги Жигарева из фракции ЛДПР пока не комментируют произошедшее.

    Нападение на депутата произошло вечером 8 июля на юго-западе Москвы. Сергей Жигарев находился в машине Mersedes-Benz вместе со своей знакомой, когда неизвестный мужчина подошел к автомобилю, открыл дверь и нанес депутату несколько ударов по лицу. Затем нападавший вытащил пострадавшего из салона и избивал его еще некоторое время.

    После этого преступник сел на общественный транспорт и уехал, а депутат отправился в полицию.

    По некоторым данным, сейчас Сергей Жигарев находится в больнице, у него диагностировано сотрясение мозга.

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