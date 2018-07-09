В Госдуме назвали причину избиения депутата от ЛДПР

Полицейские разыскивают неизвестных, которые в воскресенье вечером избили депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева.
Между тем источник ТАСС в Госдуме ТАСС сообщил, что депутат Жигарев «стал жертвой обычного бытового конфликта».
Коллеги Жигарева из фракции ЛДПР пока не комментируют произошедшее.
Нападение на депутата произошло вечером 8 июля на юго-западе Москвы. Сергей Жигарев находился в машине Mersedes-Benz вместе со своей знакомой, когда неизвестный мужчина подошел к автомобилю, открыл дверь и нанес депутату несколько ударов по лицу. Затем нападавший вытащил пострадавшего из салона и избивал его еще некоторое время.
После этого преступник сел на общественный транспорт и уехал, а депутат отправился в полицию.
По некоторым данным, сейчас Сергей Жигарев находится в больнице, у него диагностировано сотрясение мозга.
Коллеги Жигарева из фракции ЛДПР пока не комментируют произошедшее.
Нападение на депутата произошло вечером 8 июля на юго-западе Москвы. Сергей Жигарев находился в машине Mersedes-Benz вместе со своей знакомой, когда неизвестный мужчина подошел к автомобилю, открыл дверь и нанес депутату несколько ударов по лицу. Затем нападавший вытащил пострадавшего из салона и избивал его еще некоторое время.
После этого преступник сел на общественный транспорт и уехал, а депутат отправился в полицию.
По некоторым данным, сейчас Сергей Жигарев находится в больнице, у него диагностировано сотрясение мозга.
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