    Число жертв наводнений в Японии возросло до 112 человек

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    Число жертв наводнений в Японии возросло до 112 человек

    Число жертв наводнений в Японии возросло до 112 человек

    Число жертв наводнений в Японии возросло до 112 человек
  • Фото: Reuters © 2018

    • Число жертв наводнений и оползней, вызванных рекордными ливнями в Японии, достигло 112 человек.

    По данным телеканала NHK, наибольшее число погибших по-прежнему в префектуре Хиросима — 44 человека, еще 26 человек погибли в соседней префектуре Окама и 25 — в префектуре Эхимэ на острове Сикоку. Есть погибшие и в других префектурах. Кроме того, 77 человек числятся пропавшими без вести.

    Проблема осложняется 30-градусной жарой и нарушением в ряде районов электроснабжения и подачи водопроводной воды. При этом метеорологи опасаются, что ливневые дожди продолжатся, а власти страны предупреждают об опасности схода оползней и призывают к эвакуации населения из районов, которым угрожает опасность. В связи с тяжелой ситуацией от зарубежного турне отказался премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

    Соболезнования в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями японскому премьеру выразил президент России Владимир Путин. Глава российского государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял родных и близких и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

    смотретьВ Японии возросло числе жертв наводнений и оползней
    В Японии возросло числе жертв наводнений и оползней
    Напомним, стихийное бедствие затронуло 19 префектур в западной части Японии. Здесь затоплены дороги, нарушено транспортное сообщение, остановили работу крупные предприятия.

    смотретьОгромная территория Хиросимы ушла под воду из-за мощных ливней
    Огромная территория Хиросимы ушла под воду из-за мощных ливней
    Сохраняются рекомендации об эвакуации для 5 млн человек. Около 30 тысяч жителей уже размещены в специальных эвакуационных центрах. В семи префектурах введен режим чрезвычайной ситуации. Хуже всего дела обстоят в префектуре Хиросима — там вода поднялась до крыш домов.

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