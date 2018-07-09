Число жертв наводнений в Японии возросло до 112 человек

Число жертв наводнений и оползней, вызванных рекордными ливнями в Японии, достигло 112 человек.
По данным телеканала NHK, наибольшее число погибших по-прежнему в префектуре Хиросима — 44 человека, еще 26 человек погибли в соседней префектуре Окама и 25 — в префектуре Эхимэ на острове Сикоку. Есть погибшие и в других префектурах. Кроме того, 77 человек числятся пропавшими без вести.
Проблема осложняется 30-градусной жарой и нарушением в ряде районов электроснабжения и подачи водопроводной воды. При этом метеорологи опасаются, что ливневые дожди продолжатся, а власти страны предупреждают об опасности схода оползней и призывают к эвакуации населения из районов, которым угрожает опасность. В связи с тяжелой ситуацией от зарубежного турне отказался премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Соболезнования в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями японскому премьеру выразил президент России Владимир Путин. Глава российского государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял родных и близких и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Напомним, стихийное бедствие затронуло 19 префектур в западной части Японии. Здесь затоплены дороги, нарушено транспортное сообщение, остановили работу крупные предприятия.
Сохраняются рекомендации об эвакуации для 5 млн человек. Около 30 тысяч жителей уже размещены в специальных эвакуационных центрах. В семи префектурах введен режим чрезвычайной ситуации. Хуже всего дела обстоят в префектуре Хиросима — там вода поднялась до крыш домов.
Проблема осложняется 30-градусной жарой и нарушением в ряде районов электроснабжения и подачи водопроводной воды. При этом метеорологи опасаются, что ливневые дожди продолжатся, а власти страны предупреждают об опасности схода оползней и призывают к эвакуации населения из районов, которым угрожает опасность. В связи с тяжелой ситуацией от зарубежного турне отказался премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Соболезнования в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями японскому премьеру выразил президент России Владимир Путин. Глава российского государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял родных и близких и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Напомним, стихийное бедствие затронуло 19 префектур в западной части Японии. Здесь затоплены дороги, нарушено транспортное сообщение, остановили работу крупные предприятия.
Сохраняются рекомендации об эвакуации для 5 млн человек. Около 30 тысяч жителей уже размещены в специальных эвакуационных центрах. В семи префектурах введен режим чрезвычайной ситуации. Хуже всего дела обстоят в префектуре Хиросима — там вода поднялась до крыш домов.
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