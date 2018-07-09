В Москве из-за гроз сохранится желтый уровень погодной опасности

Синоптики обещают сегодня жителям столицы и Подмосковья облачную погоду с прояснениями, возможны кратковременные дожди и местами грозы.
В понедельник в Москве воздух прогреется до 21–23 градусов выше нуля, местами пройдут дожди с грозами и ветром, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в связи с ненастьем минимум на ближайшие 36 часов в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Накануне уровень погодной опасности в Москве и пригороде был повышен с желтого до оранжевого, предпоследнего из возможных.
Уже завтра в городе потеплеет до плюс 24 градусов, в Подмосковье ожидается до 26 градусов выше нуля, возможны кратковременные дожди с грозами и ветром с порывами до 10 метров в секунду. В среду в столице и окрестностях ожидается до 26 градусов выше нуля, снова дожди с грозами, порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.
Как передает портал «Метеоновости», сильные дожди, обрушившиеся на Москву в ночь на воскресенье, стали рекордными. По оценкам синоптиков на улице Балчуг за несколько часов выпало около 44 миллиметров осадков при месячной норме для июля в 94 миллиметра.
Всего за сутки в центре города зафиксировано 49 миллиметров осадков, что стало новым суточным достижением. Прежний максимум, установленный в 1961 году, составлял 24,9 миллиметра. Абсолютный суточный рекорд осадков для второго летнего месяца составляет 54 миллиметра. Его зафиксировали 3 июля 1982 года.
Уже завтра в городе потеплеет до плюс 24 градусов, в Подмосковье ожидается до 26 градусов выше нуля, возможны кратковременные дожди с грозами и ветром с порывами до 10 метров в секунду. В среду в столице и окрестностях ожидается до 26 градусов выше нуля, снова дожди с грозами, порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.
Как передает портал «Метеоновости», сильные дожди, обрушившиеся на Москву в ночь на воскресенье, стали рекордными. По оценкам синоптиков на улице Балчуг за несколько часов выпало около 44 миллиметров осадков при месячной норме для июля в 94 миллиметра.
Всего за сутки в центре города зафиксировано 49 миллиметров осадков, что стало новым суточным достижением. Прежний максимум, установленный в 1961 году, составлял 24,9 миллиметра. Абсолютный суточный рекорд осадков для второго летнего месяца составляет 54 миллиметра. Его зафиксировали 3 июля 1982 года.
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