Прилепин заявил об уходе из батальона ДНР

Известный писатель и автор программы «Уроки русского на НТВ» Захар Прилепин, который вот уже два года занимает пост замкомандира батальона армии ДНР, сообщил о своем уходе из вооруженных сил самопровозглашенной республики.
Об этом стало известно из заявления писателя, опубликованного в издании «Свободная Пресса». По словам Прилепина, этим летом батальон, в котором он служил, перешел из состава полка специального назначения в ведомство ракетных войск. Это другая специфика, «прямо скажем не моя», — отметил Прилепин. И добавил, что за два года службы у него накопилась «уйма зависших дел», которые необходимо решить в России.
Прилепин также подчеркнул, что в ближайшее время наступления в Донбассе не будет, «противостояние минимизировано».
Захар Прилепин: «Нельзя сказать, что на донбасских фронтах полная тишина — но противостояние минимизировано; за четыре года я такого и не помню. Всё говорит о том, что наступать не будет ни та, ни эта сторона, основная схватка пройдёт под ковром в момент выборов украинского президента».
Кроме того, он отметил, что проведенные в ДНР четыре года были «самым насыщенным временем» в его жизни, а «два года в батальоне — самыми счастливыми».
Ранее, во время прямой линии с российским президентом Владимиром Путиным Прилепин сообщил о возможном наступлении киевских войск на Донбасс во время чемпионата мира по футболу. В ответ президент России выразил надежду, что до провокаций дело не дойдет, а если всё-таки и случится, то «может иметь последствия для украинской государственности в целом».
Ранее Трехсторонняя контактная группа (ТГК) по Донбассу договорилась об установлении с 1 июля так называемого «хлебного перемирия» в связи с началом уборки урожая.
Прилепин также подчеркнул, что в ближайшее время наступления в Донбассе не будет, «противостояние минимизировано».
Захар Прилепин: «Нельзя сказать, что на донбасских фронтах полная тишина — но противостояние минимизировано; за четыре года я такого и не помню. Всё говорит о том, что наступать не будет ни та, ни эта сторона, основная схватка пройдёт под ковром в момент выборов украинского президента».
Кроме того, он отметил, что проведенные в ДНР четыре года были «самым насыщенным временем» в его жизни, а «два года в батальоне — самыми счастливыми».
Ранее, во время прямой линии с российским президентом Владимиром Путиным Прилепин сообщил о возможном наступлении киевских войск на Донбасс во время чемпионата мира по футболу. В ответ президент России выразил надежду, что до провокаций дело не дойдет, а если всё-таки и случится, то «может иметь последствия для украинской государственности в целом».
Ранее Трехсторонняя контактная группа (ТГК) по Донбассу договорилась об установлении с 1 июля так называемого «хлебного перемирия» в связи с началом уборки урожая.
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