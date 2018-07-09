Футбол, любовь и авантюры: на НТВ готовится премьера фильма «Эластико»

На телеканале НТВ 13 июля, за два дня до финала чемпионата мира по футболу, состоится премьера художественного фильма «Эластико».
Картина рассказывает о суровой реальности провинциального городка и мечте простого парня Матвея играть в большой футбол. Матвей живет в небольшом провинциальном городке, у него есть любимая девушка Даша и верные друзья. Благодаря отличным физическим данным главный герой со своей командой обыгрывает всех в дворовый футбол, однако крепкие ноги и невероятная выносливость помогают ему не только на футбольном поле, но и в мелких криминальных авантюрах, на которые подталкивает друг по прозвищу Каша.
Даше не нравятся подобные увлечения возлюбленного, она пытается огородить его от необратимых ошибок. Подруги пытаются убедить Дашу бросить Матвея и уйти к богатому ухажеру Вадиму. Неожиданно для всех Матвея приглашают на просмотр в столичный футбольный клуб Премьер-лиги. Однако он не спешит в Москву, поскольку боится оставить Дашу с назойливым Вадимом, а чтобы забрать любимую с собой, нужны большие деньги.
Никита Волков, актер: «На фоне других российских фильмов „Эластико“ выделяет, возможно, дворовая пацанская тема: футбол, любовь, авантюры. У нас была отличная съемочная группа. Мне повезло и с режиссером, и с партнерами. К тому же все сцены с моим участием сняли буквально за 2–3 дня, что не могло не радовать».
Премьера художественного фильма «Эластико» состоится в пятницу, 13 июля, в 22:35 на НТВ.
Даше не нравятся подобные увлечения возлюбленного, она пытается огородить его от необратимых ошибок. Подруги пытаются убедить Дашу бросить Матвея и уйти к богатому ухажеру Вадиму. Неожиданно для всех Матвея приглашают на просмотр в столичный футбольный клуб Премьер-лиги. Однако он не спешит в Москву, поскольку боится оставить Дашу с назойливым Вадимом, а чтобы забрать любимую с собой, нужны большие деньги.
Никита Волков, актер: «На фоне других российских фильмов „Эластико“ выделяет, возможно, дворовая пацанская тема: футбол, любовь, авантюры. У нас была отличная съемочная группа. Мне повезло и с режиссером, и с партнерами. К тому же все сцены с моим участием сняли буквально за 2–3 дня, что не могло не радовать».
Премьера художественного фильма «Эластико» состоится в пятницу, 13 июля, в 22:35 на НТВ.
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