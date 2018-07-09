Росстат: 40% взрослых россиян имеют лишний вес

Данные статистики показывают, что в России есть проблема неправильного питания и избыточной массы жителей страны, сообщила глава Росстата.
Около 40% трудоспособного населения РФ имеют избыточную массу тела, сообщил глава Росстата Александр Суринов. В интервью «Российской газете» Суринов рассказал, что Росстат в 2013 году начал изучать рацион питания россиян. Подобные исследования проводят всего несколько государств в мире. Специалисты собирают данные раз в пять лет.
Александр Суринов, глава Росстата: «Первый раунд наблюдения выявил пищевые предпочтения среди различных групп населения и показал, что в России имеется проблема избыточного питания. То есть около 40 процентов взрослого трудоспособного населения (в возрасте 19–60 лет) имеет избыточную массу тела».
По данным Росстата, россияне едят слишком мало рыбы, овощей и фруктов, что не является признаком здорового питания. При этом такие пищевые привычки свойственны людям с разным уровнем дохода. От уровня дохода и места проживания зависит количество и качество потребляемого мяса. Кроме того, отметил Суринов, почти половина населения нашей страны ежедневно ест конфеты и пирожные.
По мнению главы Росстата, данные о пищевых привычках россиян должны быть использованы при работе по оздоровлению питания населения нашей страны.
Александр Суринов, глава Росстата: «Первый раунд наблюдения выявил пищевые предпочтения среди различных групп населения и показал, что в России имеется проблема избыточного питания. То есть около 40 процентов взрослого трудоспособного населения (в возрасте 19–60 лет) имеет избыточную массу тела».
По данным Росстата, россияне едят слишком мало рыбы, овощей и фруктов, что не является признаком здорового питания. При этом такие пищевые привычки свойственны людям с разным уровнем дохода. От уровня дохода и места проживания зависит количество и качество потребляемого мяса. Кроме того, отметил Суринов, почти половина населения нашей страны ежедневно ест конфеты и пирожные.
По мнению главы Росстата, данные о пищевых привычках россиян должны быть использованы при работе по оздоровлению питания населения нашей страны.
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