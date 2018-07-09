    В Москве избили депутата Госдумы от ЛДПР

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    В Москве избили депутата Госдумы от ЛДПР

    В Москве избили депутата Госдумы от ЛДПР

    В Москве избили депутата Госдумы от ЛДПР
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • На севере Москвы избит депутат Госдумы от ЛДПР — глава комитета по экономической политике Сергей Жигарев.

    Нападение на депутата Жигарева произошло поздно вечером 8 июля в Хорошевском районе, возле дома №18 по улице Полины Осипенко. Депутат находился в машине Mersedes-Benz вместе со своей знакомой, когда неизвестный мужчина подошел к автомобилю, открыл дверь и нанес депутату несколько ударов по лицу. Затем нападавший вытащил Жигарева из салона и избивал его еще некоторое время.

    С места происшествия преступник уехал на общественном транспорте, а депутат отправился в отделение полиции, чтобы составить фоторобот обидчика, передает РБК.

    По некоторым данным, сейчас избитый депутат лежит в больнице с сотрясением мозга.

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