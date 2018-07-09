В Москве избили депутата Госдумы от ЛДПР

На севере Москвы избит депутат Госдумы от ЛДПР — глава комитета по экономической политике Сергей Жигарев.
Нападение на депутата Жигарева произошло поздно вечером 8 июля в Хорошевском районе, возле дома №18 по улице Полины Осипенко. Депутат находился в машине Mersedes-Benz вместе со своей знакомой, когда неизвестный мужчина подошел к автомобилю, открыл дверь и нанес депутату несколько ударов по лицу. Затем нападавший вытащил Жигарева из салона и избивал его еще некоторое время.
С места происшествия преступник уехал на общественном транспорте, а депутат отправился в отделение полиции, чтобы составить фоторобот обидчика, передает РБК.
По некоторым данным, сейчас избитый депутат лежит в больнице с сотрясением мозга.
С места происшествия преступник уехал на общественном транспорте, а депутат отправился в отделение полиции, чтобы составить фоторобот обидчика, передает РБК.
По некоторым данным, сейчас избитый депутат лежит в больнице с сотрясением мозга.
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