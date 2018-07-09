Китайским журналистам запретили критиковать Трампа

Власти Китая выпустили распоряжение, согласно которому национальные СМИ не должны выступать с резкой критикой президента США Дональда Трампа.
Как сообщает газета South China Morning Post, власти попросили журналистов не прибегать к агрессивным высказываниям в адрес главы США. Таким образом китайская сторона пытается избежать эскалации напряженности во взаимоотношениях с Трампом и осложнения переговорного процесса.
Как отмечает эксперт по дипломатии Китая из Мельбурнского университета Соу Кеат Ток, пока торгово-экономические трения между Пекином и Вашингтоном протекают без выпадов лидеров двух стран друг против друга.
Соу Кеат Ток, эксперт: «Вопрос сдерживания СМИ очень важен, во избежание того, чтобы отдельные энтузиасты не упомянули Трампа в негативном ключе в своих материалах. Это означает, что выпады в его адрес не должны носить личностный характер и находиться в рамках, обозначенных государственной политической линией».
Напомним, на прошлой неделе США ввели 25-процентные пошлины на 800 товаров, произведенных в Китае, стоимостью 34 млрд долларов. В скором времени Белый дом планирует наложить дополнительные повышенные тарифы на китайскую продукцию стоимостью 16 млрд долларов.
Пекин автоматически ввел ответные меры. Власти КНР заявили, что США нарушили правила торговли и развязали самую большую торговую войну в истории экономических отношений.
Как отмечает эксперт по дипломатии Китая из Мельбурнского университета Соу Кеат Ток, пока торгово-экономические трения между Пекином и Вашингтоном протекают без выпадов лидеров двух стран друг против друга.
Соу Кеат Ток, эксперт: «Вопрос сдерживания СМИ очень важен, во избежание того, чтобы отдельные энтузиасты не упомянули Трампа в негативном ключе в своих материалах. Это означает, что выпады в его адрес не должны носить личностный характер и находиться в рамках, обозначенных государственной политической линией».
Напомним, на прошлой неделе США ввели 25-процентные пошлины на 800 товаров, произведенных в Китае, стоимостью 34 млрд долларов. В скором времени Белый дом планирует наложить дополнительные повышенные тарифы на китайскую продукцию стоимостью 16 млрд долларов.
Пекин автоматически ввел ответные меры. Власти КНР заявили, что США нарушили правила торговли и развязали самую большую торговую войну в истории экономических отношений.
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