    Китайским журналистам запретили критиковать Трампа

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    Китайским журналистам запретили критиковать Трампа

    Китайским журналистам запретили критиковать Трампа

    Власти Китая выпустили распоряжение, согласно которому национальные СМИ не должны выступать с резкой критикой президента США Дональда Трампа.

    Как сообщает газета South China Morning Post, власти попросили журналистов не прибегать к агрессивным высказываниям в адрес главы США. Таким образом китайская сторона пытается избежать эскалации напряженности во взаимоотношениях с Трампом и осложнения переговорного процесса.

    Как отмечает эксперт по дипломатии Китая из Мельбурнского университета Соу Кеат Ток, пока торгово-экономические трения между Пекином и Вашингтоном протекают без выпадов лидеров двух стран друг против друга.

    Соу Кеат Ток, эксперт: «Вопрос сдерживания СМИ очень важен, во избежание того, чтобы отдельные энтузиасты не упомянули Трампа в негативном ключе в своих материалах. Это означает, что выпады в его адрес не должны носить личностный характер и находиться в рамках, обозначенных государственной политической линией».

    смотретьТорговые бои без правил: Китай начал формировать экономические союзы против США
    Торговые бои без правил: Китай начал формировать экономические союзы против США
    Напомним, на прошлой неделе США ввели 25-процентные пошлины на 800 товаров, произведенных в Китае, стоимостью 34 млрд долларов. В скором времени Белый дом планирует наложить дополнительные повышенные тарифы на китайскую продукцию стоимостью 16 млрд долларов.

    Пекин автоматически ввел ответные меры. Власти КНР заявили, что США нарушили правила торговли и развязали самую большую торговую войну в истории экономических отношений.





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