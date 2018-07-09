Под Тулой в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли три человека

В Тульской области большегруз Volvo столкнулся с легковой машиной
ВАЗ-2115. В результате три человека погибли и один пострадал.
Авария случилась на автодороге «Тула — Белев» в Ленинском районе Тулы около 02:00 по московскому времени. Погибшие — водитель и два пассажира ВАЗ-2115. Водитель грузовика пострадал.
После аварии, по данным источника ТАСС, легковая машина загорелась.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи. Проводится проверка.
После аварии, по данным источника ТАСС, легковая машина загорелась.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи. Проводится проверка.
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