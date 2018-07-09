    Под Тулой в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли три человека

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    • Фото: chpnmsk / vk.com
    Под Тулой в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли три человека

    Под Тулой в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли три человека

    Под Тулой в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли три человека
  • Фото: chpnmsk / vk.com

    • В Тульской области большегруз Volvo столкнулся с легковой машиной ВАЗ-2115. В результате три человека погибли и один пострадал.

    Авария случилась на автодороге «Тула — Белев» в Ленинском районе Тулы около 02:00 по московскому времени. Погибшие — водитель и два пассажира ВАЗ-2115. Водитель грузовика пострадал.

    После аварии, по данным источника ТАСС, легковая машина загорелась.

    На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи. Проводится проверка.

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