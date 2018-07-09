Сирийцы начали восстанавливать древности Пальмиры без участия ЮНЕСКО

Сотрудники Национального музея Дамаска своими силами приступили к восстановлению разрушенных боевиками скульптур древней Пальмиры. Обещанные ЮНЕСКО эксперты в Сирию так и не прибыли, консультации по всем вопросам оказывают только российские специалисты. Деньги на восстановление спасенных артефактов были выделены сирийским правительством. После реставрации экспонаты покажут публике.

До войны смотритель Музея Пальмиры Муххамед Халед Асаад рассказывал многочисленным туристам о тысячелетней истории древнего города Тадмора, о периоде расцвета и разорении при набегах завоевателей. Теперь же он говорит исключительно журналистам о завоевателях современных, ордах боевиков запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство», разграбивших Пальмиру и разрушивших памятники архитектуры доисламского периода.



Муххамед Халед Асаад, смотритель Музея Пальмиры: «Они прикрывали свои злодеяния борьбой за веру. Но на самом деле для них нет ничего святого. Все, что противоречило их религии, подлежало уничтожению».



Террористы не пощадили ни одно из величественных сооружений. Все, что не смогли вывезти для продажи на черном рынке, просто взорвали, как храм Бэла. Под основание главной святыни города боевики заложили сотни тонн взрывчатки. Устоял только свод центрального входа и часть внешней колоннады. Та же участь постигла статую «Лев Аллат», созданные в римский период погребальные башни в Долине гробниц и амфитеатр, храм Баалшамина и монументальную арку, ту самую, с обложки учебника по истории.



На восстановление всего разрушенного потребуются миллиарды лир, точная сумма неизвестна до сих пор, и годы кропотливого труда. Здесь нельзя взять и все в одночасье заменить на новоделы. Как можно себе представить знаменитую триумфальную арку из современного бетона? Утратится ее историческая ценность. Каждый объект, каждый памятник архитектуры, предстоит восстанавливать буквально по крупицам, по небольшим сохранившимся фрагментам.



Часть разрушенных экспонатов вывезли в Дамаск для реставрации. Первозданный вид им возвращают в мастерской национального музея по архивным фотографиям. Правда, трудятся всего 8 сирийцев вместо обещанных ЮНЕСКО сотен специалистов мирового уровня

Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.