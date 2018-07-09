В Башкирии стадо коров напало на детей

Стадо коров напало на троих маленьких детей, которые гуляли с собакой неподалеку от пастбища в Башкирии.
Всё произошло в Туймазинском районе недалеко от села Япрыково. По предварительным данным, дети гуляли с собакой, которая начала лаять на пасущихся коров. Напуганные животные двинулись в сторону детей и забодали их, рассказали в региональном управлении МВД.
Отмечается, что напавшие на детей коровы относятся к лимузинской породе — при рождении они весят около 40 килограммов, а племенные производители набирают массу до 1,3 тонны. Кроме того, по словам ветеринаров, лимузинские коровы отличаются агрессивностью.
Сейчас пострадавшие дети госпитализированы. По данным источника РИА Новости, пострадали девочки 2012 и 2008 годов рождения и мальчик 2009 года рождения. Пострадавший мальчик находится в реанимации, остальные — в травматологии.
По факту случившегося проводится проверка.
Отмечается, что напавшие на детей коровы относятся к лимузинской породе — при рождении они весят около 40 килограммов, а племенные производители набирают массу до 1,3 тонны. Кроме того, по словам ветеринаров, лимузинские коровы отличаются агрессивностью.
Сейчас пострадавшие дети госпитализированы. По данным источника РИА Новости, пострадали девочки 2012 и 2008 годов рождения и мальчик 2009 года рождения. Пострадавший мальчик находится в реанимации, остальные — в травматологии.
По факту случившегося проводится проверка.
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