Росстандарт предложил штрафовать за недолив бензина на АЗС

Росстандарт предлагает штрафовать заправки за недолив бензина. Пока неизвестно, будет ли взыскание существенным, но за некачественный бензин, например, оно составляет до 3% от годовой выручки.
Пока российская общественность продолжает дискутировать о том, правда ли что на российских заправках массово недоливают бензин, Росстандарт уже знает, как эту проблему решить. Ведомство сообщило газете «Известия», что готовит законодательные поправки.
Предлагается наделить Росстандарт правом делать контрольные закупки в режиме тайного покупателя. Также за недолив предлагают ввести штрафы. Сейчас его платят только за некачественное топливо, сумма взыскания доходит до 3% годовой выручки АЗС.
Ранее Федерация автовладельцев опубликовала исследование, из которого следует, что недолив бензина обнаружен на 76% заправок. Однако в Независимом топливном союзе поставили результаты под сомнение, заявив, что методика исследования не учитывает такой факт, как элементарное испарение бензина, а летом оно может доходить до 10%.
Предлагается наделить Росстандарт правом делать контрольные закупки в режиме тайного покупателя. Также за недолив предлагают ввести штрафы. Сейчас его платят только за некачественное топливо, сумма взыскания доходит до 3% годовой выручки АЗС.
Ранее Федерация автовладельцев опубликовала исследование, из которого следует, что недолив бензина обнаружен на 76% заправок. Однако в Независимом топливном союзе поставили результаты под сомнение, заявив, что методика исследования не учитывает такой факт, как элементарное испарение бензина, а летом оно может доходить до 10%.
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