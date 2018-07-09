Испытатель российского скафандра чуть не отморозил ногу из-за селфи-палки

Швейцарский пилот в российском скафандре на испытаниях
из-за селфи-палки едва не отморозил себе нижнюю конечность.
Как рассказал в интервью ТАСС гендиректор научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков, это произошло в конце марта, когда Рафаэль Домжан тестировал скафандр для полетов в стратосферу.
Сергей Поздняков, генеральный директор НПП «Звезда»: «Швейцарский пилот, к сожалению, несанкционированно взял с собой на испытания камеру и палку для селфи. И когда селфи-палка стала ему не нужна, он ничего другого не придумал, как запихнуть ее в утепляющие бахилы, расстыковав при этом разъем обогревающей стельки. Естественно, одна нога начала замерзать».
По словам Позднякова, испытания прервали на третьем часу, когда Рафаэль Домжан больше не смог терпеть холод.
Сергей Поздняков: «Этот был урок ему и нам. Нельзя на такие эксперименты брать случайные предметы. Но положительный результат испытаний в том, что система работает, испытатель даже в утепленной одежде почувствовал, что такое минус 60 за бортом».
Домжан в 2020 году должен совершить полет в стратосферу (высота 25 километров) в самолете на солнечной энергии. Для этой миссии был выбран российский скафандр, специально для этой программы разработанный в НПП «Звезда» на базе костюма «Сокол».
«Соколы» применяются для полетов на «Союзах», которые отправляются на МКС. В «Соколе» для Домжана предусмотрена другая система жизнеобеспечения, она будет замкнутого типа, больше похожая на ту, что используется в скафандре «Орлан».
Сергей Поздняков, генеральный директор НПП «Звезда»: «Швейцарский пилот, к сожалению, несанкционированно взял с собой на испытания камеру и палку для селфи. И когда селфи-палка стала ему не нужна, он ничего другого не придумал, как запихнуть ее в утепляющие бахилы, расстыковав при этом разъем обогревающей стельки. Естественно, одна нога начала замерзать».
По словам Позднякова, испытания прервали на третьем часу, когда Рафаэль Домжан больше не смог терпеть холод.
Сергей Поздняков: «Этот был урок ему и нам. Нельзя на такие эксперименты брать случайные предметы. Но положительный результат испытаний в том, что система работает, испытатель даже в утепленной одежде почувствовал, что такое минус 60 за бортом».
Домжан в 2020 году должен совершить полет в стратосферу (высота 25 километров) в самолете на солнечной энергии. Для этой миссии был выбран российский скафандр, специально для этой программы разработанный в НПП «Звезда» на базе костюма «Сокол».
«Соколы» применяются для полетов на «Союзах», которые отправляются на МКС. В «Соколе» для Домжана предусмотрена другая система жизнеобеспечения, она будет замкнутого типа, больше похожая на ту, что используется в скафандре «Орлан».
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