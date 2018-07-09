СМИ: Индонезия заплатит России за партию Су-35 более миллиарда долларов

В прессе появилась информация о том, что за партию из 11 самолетов
Су-35 Индонезия заплатит России более 1 миллиарда долларов.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, поставки будут осуществляться в два этапа: сначала 8 самолетов, потом еще 3, а вся сумма контракта превышает 1 миллиард долларов. Официальным подтверждением этих сведений информагентство не располагает.
Источник «Интерфакса» 5 мая сообщал, что Индонезия получит от России коммерческий кредит на закупку истребителей. 1 марта Владимир Кожин, на тот момент занимавший пост помощника российского президента по военно-техническому сотрудничеству, подтвердил, что с Индонезией заключен контракт на покупку российских Су-35. В середине февраля о подписании между Москвой и Джакартой контракта на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35 сообщил информированный источник в индонезийской столице.
Су-35 — глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++». По данным компании «Сухой», этот борт сделан с применением технологий пятого поколения, которые обеспечивают превосходство над истребителями аналогичного класса.
Источник «Интерфакса» 5 мая сообщал, что Индонезия получит от России коммерческий кредит на закупку истребителей. 1 марта Владимир Кожин, на тот момент занимавший пост помощника российского президента по военно-техническому сотрудничеству, подтвердил, что с Индонезией заключен контракт на покупку российских Су-35. В середине февраля о подписании между Москвой и Джакартой контракта на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35 сообщил информированный источник в индонезийской столице.
Су-35 — глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++». По данным компании «Сухой», этот борт сделан с применением технологий пятого поколения, которые обеспечивают превосходство над истребителями аналогичного класса.
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