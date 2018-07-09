    Возросло число жертв железнодорожной катастрофы в Турции. Турция, аварии на транспорте, железные дороги, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВозросло число жертв железнодорожной катастрофы в Турции

    Возросло число жертв железнодорожной катастрофы в Турции

    комментировать
    Возросло число жертв железнодорожной катастрофы в Турции

    Возросло число жертв железнодорожной катастрофы в Турции

    Возросло число жертв железнодорожной катастрофы в Турции
    • Фото: Associated Press © 2018, Mehmet Yirun

      • Власти Турции уточнили число погибших и пострадавших в железнодорожной аварии на северо-западе страны в провинции Текирдаг.

      Телеканал CNN TÜRK со ссылкой на заместителя премьер- министра страны Реджепа Акдага передает, что число жертв аварии на железной дороге в Турции выросло до 24, еще 338 человек пострадали. Ранее сообщалось о 10 погибших и 73 получивших ранения.

      Поисково-спасательная операция завершилась сегодня в 06:00. Все пострадавшие доставлены в больницы и получили медицинскую помощь. Под наблюдением врачей остаются 124 человека.

      смотретьЖертвами крушения поезда в Турции стали 10 человек
      Жертвами крушения поезда в Турции стали 10 человек
      Железнодорожная катастрофа произошла в воскресенье. Пассажирский поезд следовал из Капыкуле в Стамбул. Несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись. Причиной аварии местные власти назвали проливные дожди, вымывшие грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой. Ведется расследование.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru