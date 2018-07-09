Возросло число жертв железнодорожной катастрофы в Турции

Власти Турции уточнили число погибших и пострадавших в железнодорожной аварии на
северо-западе страны в провинции Текирдаг.
Телеканал CNN TÜRK со ссылкой на заместителя премьер- министра страны Реджепа Акдага передает, что число жертв аварии на железной дороге в Турции выросло до 24, еще 338 человек пострадали. Ранее сообщалось о 10 погибших и 73 получивших ранения.
Поисково-спасательная операция завершилась сегодня в 06:00. Все пострадавшие доставлены в больницы и получили медицинскую помощь. Под наблюдением врачей остаются 124 человека.
Железнодорожная катастрофа произошла в воскресенье. Пассажирский поезд следовал из Капыкуле в Стамбул. Несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись. Причиной аварии местные власти назвали проливные дожди, вымывшие грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой. Ведется расследование.
Поисково-спасательная операция завершилась сегодня в 06:00. Все пострадавшие доставлены в больницы и получили медицинскую помощь. Под наблюдением врачей остаются 124 человека.
Железнодорожная катастрофа произошла в воскресенье. Пассажирский поезд следовал из Капыкуле в Стамбул. Несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись. Причиной аварии местные власти назвали проливные дожди, вымывшие грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой. Ведется расследование.
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