    В США заявили о желании сделать Россию своим союзником и партнером. НАТО, США, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США заявили о желании сделать Россию своим союзником и партнером

    В США заявили о желании сделать Россию своим союзником и партнером

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    В США заявили о желании сделать Россию своим союзником и партнером

    В США заявили о желании сделать Россию своим союзником и партнером

    В США заявили о желании сделать Россию своим союзником и партнером

      Белый дом нацелен на то, чтобы наладить отношения с Россией. Об этом заявила постпред США при НАТО Кей Хатчисон. По ее словам, Вашингтон хочет, чтобы Москва стала союзником и торговым партнером Америки.

      В интервью CBS Хатчисон также сообщила, что Запад должен вести диалог с нашей страной. По мнению дипломата, несмотря на существующие разногласия, двусторонние контакты между Россией и НАТО сохраняются.

      Кей Хатчисон, постоянный представитель США при НАТО: «Существует так называемый Совет Россия — НАТО. Там российский посол проводит переговоры с представителями Североатлантического альянса. Кроме того, лидеры многих стран, входящих в Организацию Североатлантического договора, периодически встречаются с Владимиром Путиным. Представители военного руководства США и России также поддерживают контакты. Это делается для того, чтобы снизить напряжение в отношениях».

      В Хельсинки 16 июля состоится саммит Россия — США. Ожидается, что во время этой встречи Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят двусторонние отношения, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

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