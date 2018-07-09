    Лия Ахеджакова отмечает 80-летие. артисты, дни рождения, кино, театр, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛия Ахеджакова отмечает 80-летие

    Лия Ахеджакова отмечает 80-летие

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков
    Лия Ахеджакова отмечает <nobr>80-летие</nobr>

    Лия Ахеджакова отмечает 80-летие

    Лия Ахеджакова отмечает <nobr>80-летие</nobr>
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков

      • Сегодня свой день рождения отмечает одна из любимейших актрис отечественного кино. Лии Ахеджаковой исполняется 80 лет.

      В творческом багаже артистки насчитывается около сотни фильмов, причем всенародную славу принесли яркие роли второго плана, например, образ секретарши Верочки из «Служебного романа».

      В картинах Эльдара Рязанова Ахеджакова всегда демонстрирует свою неповторимую манеру и создает образы незабываемых персонажей. Реплики ее героинь разобрали на цитаты. Это и предприимчивая Малаева из «Гаража», и подружка Таня в «Иронии судьбы», и обаятельная Фима в трагикомедии «Небеса обетованные».

      Лия Ахеджакова продолжает работать в кадре. Недавно она снялась в эпизоде ленты Кирилла Серебренникова «Лето». Несмотря на успех в кино, Ахеджакова считает себя в первую очередь театральной актрисой. С 1977 года народная артистка служит в театре «Современник».

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