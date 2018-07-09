Лия Ахеджакова отмечает 80-летие

Сегодня свой день рождения отмечает одна из любимейших актрис отечественного кино. Лии Ахеджаковой исполняется 80 лет.

В творческом багаже артистки насчитывается около сотни фильмов, причем всенародную славу принесли яркие роли второго плана, например, образ секретарши Верочки из «Служебного романа».



В картинах Эльдара Рязанова Ахеджакова всегда демонстрирует свою неповторимую манеру и создает образы незабываемых персонажей. Реплики ее героинь разобрали на цитаты. Это и предприимчивая Малаева из «Гаража», и подружка Таня в «Иронии судьбы», и обаятельная Фима в трагикомедии «Небеса обетованные».



Лия Ахеджакова продолжает работать в кадре. Недавно она снялась в эпизоде ленты Кирилла Серебренникова «Лето». Несмотря на успех в кино, Ахеджакова считает себя в первую очередь театральной актрисой. С 1977 года народная артистка служит в театре «Современник».