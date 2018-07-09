Делегации из 95 стран прибыли на Урал на выставку «Иннопром»

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка «Иннопром». В ней участвую делегации из 95 стран. В этом году партнером мероприятия стала Южная Корея. Ее представляют больше 100 компаний.

Основная тема экспозиции — цифровое производство. Посетители могут увидеть электронные новинки, которые кардинально меняют качество жизни.



Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: «В рамках „Иннопрома“ проходит и российско-китайское Экспо. Это огромное количество людей, бизнесменов, интересующихся цифровым производством, которые приехали сюда и выставили свою продукцию на „Иннопроме“. Выставка развивается, в следующем году всю деловую часть будем проводить в конгресс-холле».



В открытии выставки участвовал глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в ближайшие два года рынок технологий для цифровых производств достигнет 700 миллиардов долларов.