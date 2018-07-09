Дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

В понедельник в Москве и Подмосковье будет облачная погода. Ожидаются дожди и грозы.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в понедельник воздух в столице прогреется до 21–23 градуса тепла. Будет облачная погода с прояснениями, местами возможны дожди и грозы. А в некоторых районах Подмосковья до 24 градусов тепла.
Ветер западный и северо-западный, 5–10 метров в секунду, с порывами при грозе до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 742 миллиметров ртутного столба.
В ночь на вторник вероятность дождей сохранится, температура составит от 14 до 16 градусов тепла.
Ветер западный и северо-западный, 5–10 метров в секунду, с порывами при грозе до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 742 миллиметров ртутного столба.
В ночь на вторник вероятность дождей сохранится, температура составит от 14 до 16 градусов тепла.
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