В США не менее 15 человек пострадали при обрушении балкона

В американском штате Коннектикут во время семейной вечеринки рухнул балкон, с находившимися на нем людьми.
Как передает NBC News, инцидент произошел в городе Хартфорд, где в двухэтажном доме проходила вечеринка по поводу семейного торжества.
На балконе собрались около 20 человек, когда пол проломился и люди рухнули с высоты второго этажа. 15 человек, включая нескольких детей, получили переломы, ушибы и травмы.
Пострадавших доставили в больницы. Врачи сообщили, что травмы не представляют угрозы для жизни пострадавших. Полиция Хартфорда начала расследование происшествия.
На балконе собрались около 20 человек, когда пол проломился и люди рухнули с высоты второго этажа. 15 человек, включая нескольких детей, получили переломы, ушибы и травмы.
Пострадавших доставили в больницы. Врачи сообщили, что травмы не представляют угрозы для жизни пострадавших. Полиция Хартфорда начала расследование происшествия.
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