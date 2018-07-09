    «Невыносимое лицемерие»: жена Полански отказалась присоединиться к киноакадемии США

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    «Невыносимое лицемерие»: жена Полански отказалась присоединиться к киноакадемии США

    «Невыносимое лицемерие»: жена Полански отказалась присоединиться к киноакадемии США

    Французская актриса Эмманюэль Сенье, супруга американского кинорежиссера Романа Полански, назвала лицемерием приглашение ее Академией кинематографических искусств и наук США.

    Еженедельник Le Journal du dimanche опубликовал открытое письмо супруги режиссера Романа Полански, французской актрисы Эмманюэль Сенье, в котором она раскритиковала приглашение американской киноакадемии, исключившей ее мужа из своих рядов после ряда скандалов.

    Эмманюэль Сенье, актриса: «Академия кинематографических искусств и наук предложила мне, вместе с другими актрисами, присоединиться к ней в интересах столь необходимого феминизма. Как кто-то может усомниться в моей обеспокоенностью вопросом равенства мужчин и женщин? Я всегда была феминисткой. Но как я могу проигнорировать тот факт, что несколько недель назад академия изгнала моего мужа Романа Полански? Невыносимое лицемерие».

    В мае Американская киноакадемия, вручающая премию «Оскар», исключила из своих рядов актера Билла Косби и режиссера Романа Полански, обвиненных в сексуальных преступлениях. Полански тогда заявил, что и сам намерен подать в суд на Американскую киноакадемию.

    В США Полански обвиняют в изнасиловании 13-летней американки Саманты Геймер в 1977 году. Кинорежиссер пошел на сделку со следствием и признал свою вину, а позже, опасаясь отмены сделки, бежал во Францию. В США он до сих пор числится в розыске. В конце прошлого года против Полански начали новое расследование: американка Марианна Барнард заявила, что подверглась домогательствам режиссера в 1975 году, когда ей было 10 лет.

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