Решение о выходе из тюрьмы экс-президента Бразилии отменено

Председатель Федерального регионального суда четвертого округа Бразилии Карлос Эдуарду Томпсон Флорес отменил решение об освобождении из тюрьмы бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
Как передает телеканал Globo, двое судей четвертого округа Бразилии вынесли противоречащие друг другу решения по делу бывшего главы государства Лулы да Силвы, признанного виновным в деле о коррупции.
Сначала судья Рожериу Фаврету постановил выпустить политика из-под стражи из-за того, что в деле Лулы да Силвы появились новые факты. Он был вновь провозглашен Партией трудящихся возможным кандидатом на пост президента. Официально кандидатуры на президентские выборы будут выдвинуты в августе.
Затем другой судья Жоау Жебран Нету, ведущий антикоррупционные процессы, аннулировал решение об освобождении Лулы да Силвы. Председатель Федерального регионального суда четвертого округа Бразилии поддержал это решение, так что бывший президент пока останется под стражей.
Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, которого посадили в тюрьму по итогам уголовного процесса по делу о коррупции. В конце января срок тюремного заключения бывшего президента был увеличен с 9 лет и 6 месяцев до 12 лет и 1 месяца. Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции 7 апреля.
Сначала судья Рожериу Фаврету постановил выпустить политика из-под стражи из-за того, что в деле Лулы да Силвы появились новые факты. Он был вновь провозглашен Партией трудящихся возможным кандидатом на пост президента. Официально кандидатуры на президентские выборы будут выдвинуты в августе.
Затем другой судья Жоау Жебран Нету, ведущий антикоррупционные процессы, аннулировал решение об освобождении Лулы да Силвы. Председатель Федерального регионального суда четвертого округа Бразилии поддержал это решение, так что бывший президент пока останется под стражей.
Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, которого посадили в тюрьму по итогам уголовного процесса по делу о коррупции. В конце января срок тюремного заключения бывшего президента был увеличен с 9 лет и 6 месяцев до 12 лет и 1 месяца. Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции 7 апреля.
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