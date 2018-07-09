Шульгин: РФ потребует от Британии доказательств

Постоянный представитель РФ в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Россия потребует от Великобритании доказательств о якобы причастности к инциденту в Эймсбери.
Александр Шульгин, постпред РФ в ОЗХО: «Безусловно, Москва будет требовать от Великобритании доказательств, подкрепляющих слова британского руководства о возможной причастности России к отравлению двух человек нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери».
Интервью с постпредом РФ в ОЗХО публикует газета «Известия». В статье постпред РФ подчеркнул, что Россия предложила помощь в расследовании инциденте в Эймсбери, однако британская сторона все предложения «высокомерно» отвергла. По словам Шульгина, информация о якобы направленном Великобританией уведомлении о данном инциденте в ОЗХО, не соответствует действительности.
Александр Шульгин: «Насколько мы знаем, никакой ноты не было — была лишь устно озвученная общая информация, которая не выходила за рамки того, что оглашают сейчас официальные британские лица».
В ночь на понедельник стало известно, что британская полиция открыла дело об убийстве после того, как в больнице скончалась 44-летняя гражданка Великобритании по имени Дон Стерджес, которая подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в британском Эймсбери. Второй пострадавший — 45-летний мужчина — находится в больнице в критическом состоянии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «потрясена и шокирована» гибелью Дон Стерджес и направила соболезнования семье покойной. Глава контртеррористического подразделения полиции Лондона Нил Базу пообещал, что «следователи продолжат вести кропотливую и тщательную работу по сбору всех имеющихся доказательств» для расследования преступления.
Ранее он заявлял, что пара в городе Эймсбери была отравлена нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», как и в ситуации в британском Солсбери, где пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В том происшествии Великобритания обвинила Россию и выслала российских дипломатов.
В российском внешнеполитическом ведомстве призвали правительство Великобритании прекратить интриги с химическими отравляющими веществами и не препятствовать расследованию дела об отравлении Скрипалей в Солсбери. В воскресенье глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что обвинение России в происшествии в Эймсбери было бы «поспешным выводом».
Интервью с постпредом РФ в ОЗХО публикует газета «Известия». В статье постпред РФ подчеркнул, что Россия предложила помощь в расследовании инциденте в Эймсбери, однако британская сторона все предложения «высокомерно» отвергла. По словам Шульгина, информация о якобы направленном Великобританией уведомлении о данном инциденте в ОЗХО, не соответствует действительности.
Александр Шульгин: «Насколько мы знаем, никакой ноты не было — была лишь устно озвученная общая информация, которая не выходила за рамки того, что оглашают сейчас официальные британские лица».
В ночь на понедельник стало известно, что британская полиция открыла дело об убийстве после того, как в больнице скончалась 44-летняя гражданка Великобритании по имени Дон Стерджес, которая подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в британском Эймсбери. Второй пострадавший — 45-летний мужчина — находится в больнице в критическом состоянии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «потрясена и шокирована» гибелью Дон Стерджес и направила соболезнования семье покойной. Глава контртеррористического подразделения полиции Лондона Нил Базу пообещал, что «следователи продолжат вести кропотливую и тщательную работу по сбору всех имеющихся доказательств» для расследования преступления.
Ранее он заявлял, что пара в городе Эймсбери была отравлена нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», как и в ситуации в британском Солсбери, где пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В том происшествии Великобритания обвинила Россию и выслала российских дипломатов.
В российском внешнеполитическом ведомстве призвали правительство Великобритании прекратить интриги с химическими отравляющими веществами и не препятствовать расследованию дела об отравлении Скрипалей в Солсбери. В воскресенье глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что обвинение России в происшествии в Эймсбери было бы «поспешным выводом».
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