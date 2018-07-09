    В Крыму столкнулись 5 машин и мотоцикл, есть погибшие

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    В Крыму столкнулись 5 машин и мотоцикл, есть погибшие

    В Крыму столкнулись 5 машин и мотоцикл, есть погибшие

    В результате столкновения пяти машин и мотоцикла возле села Новоандреевка в Крыму скончались 3 человека, еще трое были доставлены в больницу.

    Как передает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб региона, в результате аварии погибли двое взрослых и ребенок, находившийся на мотоцикле. Три человека были доставлены в больницы Симферополя.

    В региональном главке МЧС сообщили, что авария с участием пяти автомобилей и мотоцикла произошла в воскресенье поздно вечером на 634 километре трассы Симферополь — Харьков возле села Новоандреевка Симферопольского района. Информации о погибших и пострадавших в МЧС не уточнили. В ликвидации последствий аварии задействованы 20 человек и 8 единиц техники.

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