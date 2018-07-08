    Российские волейболисты стали первыми победителями Лиги наций

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    Российские волейболисты стали первыми победителями Лиги наций

    Российские волейболисты стали первыми победителями Лиги наций

    Сборная России победила команду Франции в финале Лиги наций по волейболу.

    Финальный турнир проходил в пригороде французского города Лилль — Вильнев-д’Аске. Матч завершился победой российских волейболистов со счетом 3:0. Самым результативным игроком встречи стал Максим Михайлов, набравший 19 очков.

    В матче за третье место в этот же день сборная США обыграла команду Бразилии со счетом 3:0.

    В новом турнире, который проводит Международная федерация волейбола, российские волейболисты выиграли 10 сетов подряд и стали первыми в истории победителями Лиги наций, пишет ТАСС.

    Новый турнир должен заменить существовавшую ранее Мировую лигу. Российские волейболисты 22 раза выходила в финал Мировой лиги и трижды становились ее победителями.

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