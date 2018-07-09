«Английский пациент» получил «Золотого Букера»

Роман канадского писателя Майкла Ондатже «Английский пациент», ставший лауреатом Букеровской премии в 1992 году, признан лучшей книгой за 50 лет.
Канадский писатель Майкл Ондатже стал лауреатом «Золотой букеровской премии». Его роман «Английский пациент» признан лучшей из книг, которые за последние 50 лет становились лауреатами ежегодной Букеровской премии по литературе, пишет ТАСС.
Церемония состоялась в воскресенье вечером в Королевском фестивальном зале Лондона. Вручение «Золотого Букера» приурочено к 50-летию Букеровской премии. «Золотой Букер» присуждается не по решению жюри, а по итогам голосования читателей. Каждое из вошедших в шорт-лист произведений представляет одно из десятилетий существования Букеровской премии.
По мотивам романа канадского писателя Ондатже в 1996 году британский режиссер Энтони Мингелла снял одноименный фильм с Рэйфом Файнсом и Жюльет Бинош в главных ролях, завоевавший 9 премий «Оскар», включая призы за лучший фильм и лучшую режиссуру.
Церемония состоялась в воскресенье вечером в Королевском фестивальном зале Лондона. Вручение «Золотого Букера» приурочено к 50-летию Букеровской премии. «Золотой Букер» присуждается не по решению жюри, а по итогам голосования читателей. Каждое из вошедших в шорт-лист произведений представляет одно из десятилетий существования Букеровской премии.
По мотивам романа канадского писателя Ондатже в 1996 году британский режиссер Энтони Мингелла снял одноименный фильм с Рэйфом Файнсом и Жюльет Бинош в главных ролях, завоевавший 9 премий «Оскар», включая призы за лучший фильм и лучшую режиссуру.
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