Илон Маск опубликовал видео испытания мини-субмарины для спасения школьников в Таиланде

Американский бизнесмен Илон Маск показал видеозапись испытаний
мини-субмарины, собранной из частей ракеты-носителя Falcon 9.
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter кадры подводных испытаний мини-субмарины, с помощью которой он предлагает провести операцию по спасению школьников из частично затопленной пещеры в Таиланде.
Мини-субмарина собрана из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Испытания проводятся в бассейне. Один дайвер тянет мини-субмарину за собой, другой толкает ее сзади.
Ранее Маск заявлял, что мини-субмарина для спасения детей может быть создала из трубы для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9, которая «чрезвычайно прочная, достаточно легкая, чтобы переносить двух водолазов, и достаточно маленькая, чтобы пройти через узкие щели».
В воскресенье спасатели-дайверы вывели из пещеры четверых мальчиков, их отправили в больницу. После этого операция была приостановлена: спасателям требуется время для подготовки к следующему этапу. В спасательной операции принимают участие 50 иностранных и 40 таиландских дайверов.
Напомним, группа из 12 детей возрастом от 11 до 16 лет с тренером 23 июня отправились после футбольной тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и дети вместе с тренером попали в ловушку. К ним пробились спасатели. Но, чтобы выбраться на поверхность, нужно преодолеть более 4 километров и пробраться через несколько узких тоннелей, заполненных водой. Под землей остаются 8 спортсменов и их 25-летний тренер.
Мини-субмарина собрана из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Испытания проводятся в бассейне. Один дайвер тянет мини-субмарину за собой, другой толкает ее сзади.
Ранее Маск заявлял, что мини-субмарина для спасения детей может быть создала из трубы для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9, которая «чрезвычайно прочная, достаточно легкая, чтобы переносить двух водолазов, и достаточно маленькая, чтобы пройти через узкие щели».
В воскресенье спасатели-дайверы вывели из пещеры четверых мальчиков, их отправили в больницу. После этого операция была приостановлена: спасателям требуется время для подготовки к следующему этапу. В спасательной операции принимают участие 50 иностранных и 40 таиландских дайверов.
Напомним, группа из 12 детей возрастом от 11 до 16 лет с тренером 23 июня отправились после футбольной тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и дети вместе с тренером попали в ловушку. К ним пробились спасатели. Но, чтобы выбраться на поверхность, нужно преодолеть более 4 километров и пробраться через несколько узких тоннелей, заполненных водой. Под землей остаются 8 спортсменов и их 25-летний тренер.
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